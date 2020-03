Per evitare il fermo di polizia si tuffa nel Naviglio, ma l'acqua è bassa e si frattura ossa

Non è noto se non avesse alcuna giustificazione per la sua presenza fuori casa, dunque contro le regole del decreto per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Ma per scappare dalla polizia ha pensato bene di gettarsi nel Naviglio. E' finita male, infatti, la disavventura di un uomo che, nel pomeriggio di giovedì, ha cercato di evitare il fermo di una pattuglia che l'aveva intercettato.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, in via Lodovico il Moro, l'uomo si è tuffato nel corso d'acqua da un'altezza di alcuni metri, procurandosi delle fratture a causa dell'acqua bassa.

Le sue condizioni sono serie anche se non è in pericolo di vita. Sul posto Nucleo SAF e una squadra di vigili del fuoco per recuperarlo. Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato portato in ospedale per le cure. Ma dovrà rispondere in tribunale del suo gesto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.