Estate, al via l'area pedonale e la Ztl nella zona dei Navigli e Darsena

A partire da venerdì 30 giugno e fino a sabato 30 settembre, via Ascanio Sforza – nel tratto compreso tra via Scoglio di Quarto e via Conchetta - diventa pedonale nelle ore serali della settimana e per tutta la giornata nel weekend. Torna dunque l'isola pedonale già attuata nelle scorse estati nell'area della Darsena e dei Navigli per consentire a milanesi e turisti di passeggiare per il quartiere in tutta sicurezza.

Le auto non possono transitare dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 2 del giorno successivo, il venerdì e il sabato dalle 19 alle 3 del giorno successivo e la domenica dalle 19 alle 2 del lunedì successivo. Nelle stesse fasce orarie saranno istituite Zone a Traffico Limitato temporanee in via Scoglio di Quarto, corso Manusardi, via Bettinelli e via Lagrange.

L’accesso alla Ztl sarà comunque garantito ai veicoli dei residenti e domiciliati nelle vie interessate dal provvedimento in possesso del permesso rilasciato dal comando di polizia locale di zona 5, mentre l’accesso all’area pedonale sarà garantito ai soli veicoli diretti a proprietà il cui accesso implichi la necessità di transitare nell’area pedonale stessa.

Potranno transitare in entrambe le aree anche velocipedi, mezzi di soccorso e polizia, i veicoli di supporto a manifestazioni o eventi, quelli che devono svolgere servizi essenziali nell’area pedonale e i mezzi degli addetti alla pulizia stradale.