Darsena: nella notte della movida, schiaffeggiata e derubata della borsetta

Una ragazza di 24 anni, mentre si trovava con alcuni amici in Darsena, è stata rapinata nella notte a Milano. Un uomo, infatti, le ha portato via la borsa con modalità violente: dopo averla avvicinata, l'ha schiaffeggiata con forza e le ha strappato la borsa. Il malvivente era insieme ad altri che sono scappati.

Secondo quanto è trapelato, la vittima, soccorsa dai propri amici, ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Una pattuglia dei carabinieri ha subito individuato nelle vicinanze un algerino 29enne, che era peraltro destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano 5 anni fa, come autore del reato. La sua fuga è durata poco.

Arrestato con l'accusa di rapina impropria in concorso, è stato portato in carcere a San Vittore. La 24enne ha affermato che il rapinatore era in compagnia di alcuni complici, i quali, tuttavia, sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo dei militari.

Nonostante lo choc e lo spavento, per la 24enne non si sono rese necessarie le cure mediche.