Rapinata e minacciata con dei cocci sui Navigli: fa arrestare i banditi che l'avevano derubata

Prima le hanno strappato lo smartphone dalle mani, poi l'hanno minacciata con dei cocci di bottiglia. Tutto sui Navigli. Tutto sotto gli occhi dei passanti. Ed è proprio grazie ad alcuni passanti che la polizia, nella notte tra venerdì e sabato 25 luglio, è riuscita ad arrestare i due autori della rapina: un algerino di 37 anni e un marocchino di 36.

Tutto è iniziato quando i malviventi hanno strappato il telefono a una italiana di 34 anni e per guadagnarsi la fuga l'hanno minacciata con dei cocci di bottiglia. Grazie all'aiuto di alcuni passanti la vittima è riuscita a trattenere i due rapinatori i due rapinatori che le avevano chiesto del denaro per restituire il cellulare. La donna è riuscita ad afferrare il telefono e a riprenderselo nel momento in cui sono arrivati i poliziotti.

I malviventi sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Porta Ticinese che li hanno rincorsi e braccati fino in via Arena. Entrambi sono accusati di rapina impropria.